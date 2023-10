Eestlane, kas sa hapendatud toitu sööd?

Teadupärast teevad fermenteeritud toidud maailmas taas võidukäiku – üha rohkem soovitavad teadlased, aga ka toitumisspetsialistid inimestel pöörduda vanade heade retseptide poole. Hapendatud toiduained sisaldavad elusbaktereid, toovad vaheldust menüüsse, aitavad säilitada köögivilju, mida värskena ei saa kaua hoida, ja võivad aidata kaasa paremale tervisele. Kas me sööme hapendatud toiduaineid piisavalt, liiga vähe või palju, need ongi küsimused, millele teadlased vastust otsivad.

Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlase Signe Adambergi sõnul on tegemist märkimisväärse uuringuga, mis hõlmab üle 30 Euroopa riigi. Küsitlus on osa Euroopa teadus- ja tehnoloogiavõrgustiku PIMENTO – COST ACTION CA20128 – Promoting Innovation of ferMENTed fOods tegevustest, mille pikem eesmärk on tõsta esikohale just hapendatud ja kääritatud toidu innovatsioonialane tegevus, mõjutada positiivselt inimeste tervist ja toitumisharjumusi, suurendada hapendatud toitude piirkondlikku mitmekesisust ja ka toetada kohalikku tootmist. Adamberg tunnistab, et sellist küsitlust ei ole Euroopas varem läbi viidud.