Algab konkurss uurimisteemade leidmiseks temaatilistesse teadus- ja arendusprogrammidesse

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal märkis, et uus toetusmeede käivitub 2024. aasta algusest ning hõlmab nii alus- kui rakendusuuringuid. „Praeguse konkursiga selgitame välja uurimisteemad koos elluviijatega, keda toetame esimeses voorus kokku kuni 54 miljoni euroga. See on kiire ideekonkurss, väljavalitud teemad peaksid selguma juba detsembris.“