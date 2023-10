Vaata, kes on Eesti suurima ettevõtluskonkursi kategooriate võitjad

Aasta pereettevõte 2023 MRPEasy. Tootmistarkvara arendava ettevõtte puhul avaldas žüriile muljet ettevõtte kiire kasv, rahvusvaheline haare ning noorema põlvkonna ja pereliikmete erinevate teadmiste oskuslik ühendamine.

Aasta välisinvestor 2023 on FLIR Systems, rahvusvahelisse kontserni kuuluv Eesti haru arendab ja toodab Tallinnas infrapunaseadmeid. Tunnustust väärib nende maailmatasemel innovatsioon, koostöö ülikoolidega ja panustamine Eesti inseneeria valdkonna arendamisse.

Aasta konkurentsivõimelisim tööstusettevõte on Ericsson Eesti AS. Ericsson on rahvusvaheline võrgu- ja telekommunikatsiooniettevõte, mille Eesti harus arendatakse ja toodetakse sidevõrgu tugijaamu ning luuakse innovaatilisi sidetarkvara lahendusi. Eesti üksuses töötab üle 1800 inimese, kellest ligi kolmandik on seotud arendustegevustega ning ülejäänud tootmise ja tugiteenustega.

Aasta konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte on Orlen Eesti OÜ. Orlen on üks Kesk-Euroopa suuremaid kütusefirmasid, millele pandi alus juba poolteist sajandit tagasi. Eestis tegeletakse aastast 2003 peaasjalikult kütuse hulgimüügiga ning nad on suurim kütusetarnija Eestis.

Aasta konkurentsivõimelisim teenindusettevõte on Admiral Markets AS. See on Eesti üks kõige rahvusvahelisemaid finantstehnoloogia ettevõtteid, mis tegutseb Admirals kaubamärgi all ning pakub investeerimis- ja kauplemisvõimalusi. Admiralsil on füüsiliselt kontorid 18 riigis ning kliendid 150 riigis, olles esindatud kõikidel kontinentidel. Nad on globaalne, ent kohaliku fookusega ettevõte, mille peakontor asub Eestis.