Ebamäärased palgatasemed põhjustavad palgalõhet osakondade vahel

Uuringu tulemused näitavad, et palgalõhe on endiselt aktuaalne teema ning selle esinemist ettevõttes tunnetavad ligi 39% vastanud töötajatest. 19% vastanutest palgalõhe esinemist märganud ei ole ning 41% pole antud teemaga kursis. „Võib eeldada, et töötajad, kes pole kursis palgalõhega nende ettevõttes, võivad olla mitteteadlikud kolleegide töötasudest ning seetõttu ei osata ka võrrelda enda palka teiste omaga. Teisalt võib loomulikult leiduda ka neid, keda antud teema ei kõneta või ei tunneta selle osas probleemi,“ sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder.

Töökeskkonna arengusse ja sisesüsteemide loomisesse investeerimine kannab igal juhul vilja, sest töötajate sõnul leidub ka tööandjaid, kes on suutnud palgalõhet oma ettevõttes ära hoida tänu konkreetsetele muudatustele. Töötajatest, kes vastasid, et ei ole palgalõhet ettevõttes tunnetanud (19%) toovad välja, et naiste ja meeste vahelised võimalused nende ettevõttes on võrdsed (43%). Samuti selgub töötajate uuringu vastustest, et ettevõtted on palgalõhe vältimiseks loonud läbipaistva palgasüsteemi (33%) ning panustanud töötajate teadmistesse ja oskustesse, et aidata kõigil karjääris kasvada (27%).