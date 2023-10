Lihtsad sammud tervislike eluviiside saavutamiseks

Vett on oluline juua regulaarselt kogu päeva jooksul. Kuigi meie keha annab meile ka janutundega märku, et peaksime jooma, siis paljud inimesed tunnevad, et nad siiski unustavad seda piisavalt teha. “Siinkohal tulevad appi tehnoloogia. Selleks, et mitte tegeleda tagajärgedega, soovitame kasutada seadmeid, millele on võimalus panna meeldetuletused, et vee tarbimine ei ununeks,” selgitab Mishina.

Kerge füüsiline aktiivsus

Regulaarne liikumine on nii füüsilise kui ka vaimse tervise jaoks oluline. See ei tähenda alati rasket trenni. Oluline on leida endale meeldiv tegevus, see võib olla kõndimine, tantsutund või kodune treening.

Tähtis on leida tegevus, mida tahad uuesti teha – raske trenn võib olla korraks efektiivne, aga kui seda teha harva ja ebaregulaarselt, siis pole sellest palju kasu. Oluline on leida midagi, millega suudad tegeleda järjepidevalt. “Nutikellad aitavad jälgida ka füüsilist aktiivsust ja koguda statistikat – nii mõnegi jaoks on see eraldi motivatsioon,” kirjeldab Mishina.

Kvaliteetne uni

Hea uni on tervisliku elu alus. Eksperdid soovitavad igal ööl magada 7-9 tundi kvaliteetset und. Selle jaoks on soovitav luua lõõgastav magamamineku rutiin ja säilitada regulaarne unegraafik.