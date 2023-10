Pangakaartide arengule annavad hoogu uus tehnoloogia ja järjest jätkusuutlikumad materjalid

Nutimaksed muutuvad järjest igapäevasemaks

Eesti Panga andmetel on Eestis välja antud ligikaudu kaks miljonit pangakaarti, mida kasutatakse valdavalt ostude tegemiseks. Keskmine eestimaalane käib pangaautomaadist sularaha välja võtmas ligi kaks korda kuus, maksab kaardiga peaaegu 30 korda kuus füüsilises müügikohas ja ligi neli korda kuus e-poes. Üha enam on neid kaardikasutajaid, kes plastikkaarti maksmiseks ei kasuta. Digirahakotiga ehk mobiiltelefoni, nutikella või -sõrmusega tehti viimastel andmetel Eestis juba ligi viiendik kaardimaksetest.

Nurk kommenteeris, et kuigi aasta-aastalt kasvab digimakselahenduste kasutamise osakaal, siis füüsilised pangakaardid siiski niipea ära ei kao. „Täna on pangakaartidel magnetriba veel kohustuslik. Peamine eesmärk on tagada alternatiiv kiibile, kui see mingil põhjusel ei peaks töötama või makseterminali lugemisseadmel on mingi probleem. Kuid nutimaksete kasutusmugavust arvestades on nende osakaalu jätkuv kiire kasv ilmselge,“ märkis Nurk.

Ta rõhutas, et viimaste aastate Eesti kaardimaksete statistika näitab, et enim on kasvanud mobiiliga tehtud kaardimaksete arv. Samas kui käevõrude, kellade ja sõrmustega nutimaksete tegemine on alles kogumas populaarsust. Kõik need lahendused on aga võimalikud tänu füüsilise pangakaardi ja tehnoloogia integreerimisvõimaluste arengule.

Erilahendused lähtuvad disainist ja kasutajatest