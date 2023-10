Metsaomanike loodushoiukonverents keskendub eraloodushoiule

Oma tegevuse eest mitmete auhindadega pärjatud Cox’i põhihuviks on looduskaitse ja majandamise parema sidumise võimaluste uurimine ning elupaikade kaitse- ja majandamissoovituste väljatöötamine. Nii tutvustabki Cox seda, kuidas eraomanikega sõlmitud lepingute kaudu saab loodus hoitud ja mets majandatud. Eraloodushoiu saadik ja Loodushoiu Fondi nõukogu esimees Ando Eelmaa kinnitas, et eraloodushoiu teema on oluline: “Ilma eramaaomanike abita pole võimalik hoida seda, mis meie looduses haruldane või väärtuslik. Tulevikus peab eramaa lepinguline loodushoid saama samaväärse positsiooni kui riiklik looduskaitse.”

Eelmaa tõdes, et praegu takistab eraloodushoidu süsteemi jäikus ja otsustajate liigne ettevaatus. “Kui oht elurikkusele on tõepoolest nii kriitiline, kui seda vahel kirjeldatakse, on põhjendamatu liigse ettevaatlikuse tõttu mujal maailmas hästi toimivaid lahendusi mitte proovida,” nentis ta. Eelmaa avaldas lootust, et konverents aitab maaomanikele selgust ja otsustajatele julgust tuua, et eraloodushoiule julgetakse rohelist tuld näidata.

Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun ütles, et tulemuslikult saame loodust hoida vaid siis, kui selle maa omanik, millel loodus vajaks hoidmist, sellest ise ka huvitatud on. “Motivatsiooni ei teki, kui käsud ja keelud on peamine looduse hoidmise mehhanism. Peame uurima häid praktikaid mujalt, kuidas saaks nii, et loodus oleks hoitud, metsad majandatud ja maaomanikud samuti rahul. Ameeriklased on siin suure sammu edasi astunud ja ega Euroopa riigidki taha mahajääjad olla – eraloodushoid on sõna, mida üha usinamalt looduse hoidmisest rääkides kasutatakse. Teeme endalegi asjad selgeks!,” võttis Aun konverentsi sisu kokku.

Loodushoiukonverentsi raames esitleb erametsaliit Viio Aitsami kokku pandud raamatut “Leili metsalood. Valitud lehekülgi veebipäevikust”. Raamatu kaante vahele on kogutud metsaomanik Leili Mihkelsoni poolt Maalehes perioodil 2008 - 2022 avaldatud artiklid ajaloost, kultuuripärandist ja metsamälestustest. Raamatu esitlus toimub 1. novembril kell 15.00 loodushoiukonverentsil.