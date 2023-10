Telia 5G levi katab 75% Eesti elanikkonnast

5G võrgu hoogne laienemine on muutnud võimalikuks ka selle, et paljud Telia kliendid saavad üle õhu kasutada kuni 500 Mbit/s kiirusega koduinternetti. Nii on muutnud 5G reaalsuseks selle, et kaablita internet pakub samaväärseid ja teatud piirkondades isegi suuremaid kiirusi kui kaabliga internet.