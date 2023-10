Eesti keelele üle minevad koolid ning lasteaiad saavad tellida tasuta asendus- ja abiõpetajaid

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov tõdes, et üleminek ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õppe toetamine nõuab õpetajatelt oma oskuste ja teadmiste täiendamist. „Õpetaja saab osaleda mitmesuguses täiendusõppes – keelekursustel, metoodikakoolitustel, stažeerimisprogrammides – ning tema tundide kvaliteetseks asendamiseks ei pruugi piisata õppeasutuse enda personalist. Riik tulebki siin haridusasutustele appi,“ kinnitab Dubolazov.

Asendusõpetajat on võimalik taotleda eestikeelsele õppele üleminekut toetaval koolitusel osaleva õpetaja tundide asendamiseks või muu emakeelega lapsi eesti keeles õpetava õpetaja haigestumisel. Abiõpetaja kutsumine peab samuti olema seotud eestikeelsele õppele ülemineku või eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õppe toetamisega.

Koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga käivitatakse programm, mille raames mõlema ülikooli üliõpilased pakuvad tuge abiõpetajana eesti keelest erineva emakeelega laste õpetamisel. Abiõpetajateks on selleks vabatahtlikult soovi avaldanud õpetajakoolituse ja teiste ettevalmistuselt sobivate erialade üliõpilased. Neile on tagatud eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õppe toetamiseks vajalik esmane ettevalmistus ja vajaduspõhine nõustamine töö käigus.

Sarnast abiõpetajate programmi on seni edukalt kasutatud pandeemia mõjude leevendamisel ja Ukraina laste toetamisel meie haridussüsteemis. MTÜ ASÕP on olnud ministeeriumi strateegiliseks partneriks asendusõpetajate pakkumisel pandeemiast tingitud asendusvajaduse leevendamisel. Abiõpetajate programmi maksumuseks on kavandatud 0,25 mln eurot õppeaastas ja asendusõpetajate võimaldamiseks samuti 0,25 mln eurot õppeaastas.