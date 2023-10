Teadusuuringud ja uued tehnoloogiad tagavad Eesti turba jätkusuutliku väärindamise

Üheks võtmeküsimuseks on ammendatud ala korrastamine

Peale lõpuni kaevandamist on oluline see ala nõuetekohaselt korrastada. “Oleks hea, kui taastamise käigus kasutatakse mitmekülgseid lahendusi, mis taaslooks mitmekesist maastikku,” soovitab Mall Orru. Ta meenutab, et Endla soojaamas olid katselapid, kus parimaks lahenduseks tunnistati püsirohumaade rajamine kaevandatud turbaaladele. Maaülikooli teadlased katsetavad Ida-Virumaal mahajäetud turbaväljade metsastamist ning põlevkivituhaga väetamist. Sageli meie eeskujuks olevas Soomes on endistele turbaaladele istutatud nii metsa kui kõrrelisi. “Kui püütakse kaevandatud ala taastada märgalaks, peab meeles pidama, et turbatekke protsess ja juurdekasv on väga pikaajalised protsessid. Turbakihid, mida me Eestis kaevandame, moodustusid tuhandete aastate vältel. Kõige sügavamal olev turvas võib olla aga üle 10 000 aasta vana, “ selgitab Leeli Amon.

Turba kui maavara teadlik kasutamine ei vastanda looduskaitset ja majandust

Uute kaevandamise lubadega seoses on turbageoloogil südamel veel üks mure. Kasutatavate soode nimekirjas on piirangutena arvestatud küll looduskaitselisi nõudeid, kuid on arvestamata jäetud näiteks rajatava maardla potentsiaalne mõju veerežiimile või ka turbas leiduvate kahjulike elementide sisaldus. “Tuleb kaasata turbageolooge, et tuvastada kaevandamiseks igakülgselt sobilikud alad,” räägib Mall Orru. “Praeguses nimistus leidub nii allika- kui jõeorgudes paiknevaid soid, mille kasutuselelevõtul võib olla mõju kohalikule põhjaveerežiimile.”