Reisimine – kindlustuse aspektid, millele tihti ei mõelda

Enne puhkusele asumist on mõistlik läbi mõelda ka oma kodu turvalisus. Kui terve pere on pikemalt kodust eemal, võib see olla haavatav varguste, kahjustuste või ootamatute sündmuste (nt toru lõhkemise või elektrikatkestuse) osas. „Kodukindlustust sõlmides veenduge, et see kataks kõik võimalikud riskid ka aegadel, kui teid ennast kodus pole. On olnud näiteks juhtumeid, kus terve puhkuse ajal on katkisest torust vett lekkinud ja sellega terve kodu sisustuse rikkunud. Või siis on puhkuse ajaks küte välja lülitatud ning ootamatu külmalaine tõttu torud lõhkenud,“ selgitas Nikolajev. Balcia kodukindlustus aitab ka näiteks siis, kui vahepeal on koduaiast torm üle käinud ning selle kahjustusi on tarvis likvideerida või enne suuremate kahjude remonti on tarvis kasutada sisearhitekti või disainerit.