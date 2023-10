Paide ujuja ületas end mitmel distantsil

Märten Erik Aroldi isa Taavi Arold ütles, et suurimat heameelt tundsid nad, et noor ujuja alistas 100 meetri vabalt ujumises ühe minuti piiri. "See on ujujatele oluline verstapost, kust alates võib ennast justkui täieõiguslikuks ujujaks pidada," selgitas ta. "Noortele pole minuti piiri alistada sugugi lihtne ja seetõttu on meil hea meel, et ta seda lõpuks suutis."