Järvamaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialist: kriisidega toimetulek võiks inimesi veelgi rohkem kõnetada

Oktoobri lõpus toimuvad Türil ja Järva-Jaanis kohtumisõhtud, kus fookuses on kriisidega toimetulek. Järvamaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti Maive Premeti sõnul on see hea võimalus küsida nõu ning saada juhiseid oma ala ekspertidelt. Osalejate vahel loositakse välja ka praktiline auhind.