Aldar Eesti OÜ turundusjuht Kethy Vainomaa selgitas, et Paides CityAlko avada on ettevõttel olnud kavas juba mõnda aega, nüüd siis lõpuks leidus sobiv asukoht. «Paide on tore väikelinn, kelle inimesed väärivad kvaliteetset joogipoodi ja personaalset teenindust,» sõnas ta.

Vainomaa sõnas, et Paide CityAlko katab maja esimese korruse, teine korrus on plaanis peatselt äripinnana rendile anda. «Hetkel ei ole veel teise korruse suhtes kellegagi käsi löödud, kuid esmane visioon, mida sinna rajada, on olemas,» lausus ta. «Nii on hindamisel piljardisaali rajamise võimalus, kuna piljard on selline spordiala, mis sobib igas vanuses ja füüsilise võimekusega harrastajale ning on hea võimalus sõpradega kokku saada ja kvaliteetaega veeta.»