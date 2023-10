Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva hilisõhtul läks Facebook kihama uudisest, et Paides on ootamatult avatud uus söögikoht. Kiriku taga endise pubi Nii ja Naa ruumides avas uksed lihtsaid ja koduseid Ukraina toite pakkuv kohvik Borš. Selle pidajad on abielupaar Inna ja Andrei Kovalchuk, kes alles eelmise aasta veebruaris elasid rahus oma Lõuna-Ukraina kodulinnas Marganetsis Dnepri jõe lähistel.

* Et Paide linnavalitsuse kevadisest plaanist kaubamaja endise hoone endale ostmisest asja ei saanud, läks maja erakätesse. Uuel nädalal avab seal uksed esimene CityAlko kauplus Järvamaal. Aldar Eesti OÜ turundusjuht Kethy Vainomaa selgitas, et Paides CityAlko avada on ettevõttel olnud kavas juba mõnda aega, nüüd siis lõpuks leidus sobiv asukoht. «Paide on tore väikelinn, kelle inimesed väärivad kvaliteetset joogipoodi ja personaalset teenindust,» sõnas ta.