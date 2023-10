Volikogu langetas otsuse: Oisus muutub kool kuueklassiliseks

Kui Türi vallavolinikud volikogu tänasele istungile saabusid, teadsid nad, et see ei tule tavapärane istung, sest Oisu piirkonna inimeste suhtes tuleb langetada väga oluline otsus. Volikogu päevakorras oli eelnõu kaotada Retla-Kabala kooli kolmas kooliaste, mis tähendab, et Oisu õppekoht muutub põhikoolist kuueklassiliseks ja edaspidi peavad lapsed hakkama juba seitsmendast klassist alates kodunt kaugemal koolis käima.