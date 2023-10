Sõjamuuseum tunnustas preemiaga Eesti ohvitseri päevikut ja artiklit märtsipommitamisest

„Teadaolevalt on see ainus säilinud Eesti Vabariigi kõrgema ohvitseri päevik ja seega väga eriline leid,“ ütles hindamiskomisjoni esimees, Eesti sõjamuuseumi vanemteadur Mari-Leen Tammela. „Raamatule lisab veelgi väärtust, et Matsalo elu ja tegevust tutvustav saatetekst moodustab täiesti omaette tervikkäsitluse, nii et võib suisa öelda, et tegemist on korraga nii allikapublikatsiooni kui ka monograafiaga.“