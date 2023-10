President Karis reservväelastele: teie näitate, et riigikaitse on lahutamatu osa kodanikuks olemisest

President Alar Karis tänas riigikaitse kõrgeima juhina Eesti seni suurimal reservõppekogunemisel „Ussisõnad“ osalenud reservväelasi, ettevõtjaid ja vabatahtlikke. „Viimase kahe kuu jooksul katsetasime, kas väikeriikide jaoks üks igiomaseimaid riigikaitse põhimõtteid – maakaitse – töötab. See töötas. Iga põõsas tulistas vaenlast. Teie näitate, et riigikaitse on lahutamatu osa kodanikuks olemisest. Et kaitsetahe on juurdunud sügavale meie loomusesse,“ sõnas riigipea