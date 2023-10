VEPA metoodikal täitus Eestis üheksa aastat

„Üheks jätkuvaks õpetajate ja koolijuhtide huvi põhjuseks VEPA vastu võib pidada ka metoodika tulemuslikkust. Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et VEPA kasutamisel on lühi- ja pikaajalised positiivsed mõjud nii lastele, õpetajatele kui ka klassikeskkonnale,“ selgitas Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna juht. VEPA kui metoodika on tõenduspõhine ennetustööriist, mis omab mõju pikaajalisel rakendamisel. VEPA metoodika kasutamine vähendab õpilaste käitumisprobleeme, näiteks tähelepanu- ja keskendumise raskused ja agressiivsus. Samuti vähendab VEPA metoodika tugiteenuste vajadust, depressiooni tekke tõenäosust ning ennetab suitsiidset käitumist, samuti uimastite tarvitamist. „Laste sotsiaalsete- ja enesejuhtimisoskuste arendamine mõjutab laste heaolu nii täna kui ka loob eeldused elada tervema ja õnnelikuma täiskasvanuna. Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et ennetus on riigile odavam kui vaid sotsiaal- ja terviseprobleemide tagajärgedega tegelemine,“ lisas Pertel.