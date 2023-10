Peatne käibemaksu tõus paneb inimesi säästma ja kaupa ette ostma

Keskmisest enam mõjutab maksutõus muust rahvusest inimeste ning madalama sissetulekuga inimeste ostukäitumist. Kõige suurem osakaal praegusi säästjaid on kõige nooremas vanusegrupis ehk 15-24-aastaste seas, teiseks vanimas vanusegrupis ehk 75-84-aastaste seas. Nende seas, kelle puhul maksutõus ostukäitumist ei mõjuta, on keskmisest enam mehi (36%) ja vanusegruppidest 50-74-aastaseid (39%). Piirkondliku jaotuse järgi on nende seas aga keskmisest vähem Ida- ja Lääne-Virumaa elanikke. Viimased on uuringu järgi maksutõusule tundlikumad ning nende seas on keskmisest enam (24%) neid, kes plaanivad kaupa ette osta.