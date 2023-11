Aldar Eesti OÜ turundusjuht Kethy Vainomaa selgitas, et Paides CityAlko avada, on nende ettevõttel olnud juba mõnda aega, nüüd siis lõpuks jõudsime sobiva asukohani. „Paide on tore väikelinn, kelle inimesed väärivad kvaliteetset joogipoodi ning personaalset teenindust,” põhjendas ta.