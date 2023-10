Tiina Oraste põhjendas seda sammu sellega, et väärtushinnangute mitteühtimises. „Leian, et kui inimene kuhugi kuulub, siis peavad tema väärtushinnangud ühtima kaasteelistega. Ma ei saa olla koos kahepalgeliste inimestega või nendega, kelle väärtushinnangud minuga ei ühti,” sõnas ta. „Olen Isamaa erakonnas olnud päris pikalt ja usun, et olen sinna oma tugeva panuse andnud.”