Must kass – nurrmaalne lemmikloom

Mustad kassid ootavad kodutute loomade varjupaikades kodu kõige kauem. Kui ebausk kõrvale jätta, pidavat selleks olema üks hästi pragmaatiline, samas ootamatu põhjus: musti kasse on raske pildistada. Kui fotol on näha vaid must kogu kahe kollase täpiga, ei pruugi see sotsiaalmeedias võimalike omanike pilke püüda. Suur osa lemmikutest leiab endale kodu aga just selle kaudu.