Türil asuv Vabaduse tänav, mis on linlastele üks peamisi teid, mille kaudu rongijaama minna või sealt tulla, vajas juba aastaid remonti ning on ka seda jagavatele ratturitele, jalakäijatele ja sõidukitele ammuilma kitsaks jäänud. Peatselt see olukord aga muutub, sest ligi pool miljonit maksva minev ümberehitus annab tänavale nüüdisaegse ilme.