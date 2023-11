Kärevere inimesed ei pääse juba kolm nädalat kodukülast välja

Toimetusse helistanud Kärevere elanik (nimi toimetusele teada - toim) ütles, et Kärevere küla asub küll Oisu külje all, kuid Oisu tee äärde, mis on lähim koht, kus asendusbuss nüüd peatub, on siiski ligi viis kilomeetrit minna. "Meil elab külas eakaid inimesi, kellele käib nii pikk kõndimine üle jõu. Ma loodan, et neid abistavad lähedased ja tuttavad, et nad vähemalt süüa saaksid," rääkis ta.