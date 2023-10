Mäeküla tankla rajamise plaanid peavad

Kärknas endisest Tartu naftabaasist üle-eestiliseks ettevõtteks kasvanud Malle Raudsepa ning ta poegade Raido ja Rauno Raudsepa perefirma Terminal ASi pikem plaan on töötada end Eesti juhtivaks energiamüüjaks. Usutluses Tartu Postimehele avaldas Terminal ASi juhatuse liige Raido Raudsepp, et Terminal on Eesti erinevatesse paikadesse 45 jaama üles pannud kaheksa aastaga, see on erakordne kiirus. „See tähendab, et Eesti kütuseturul oli ikka teatud õhk sees, et meiesugune sai jaeturule tulla. Edasi on plaan väga lihtne: tahame kõik piirkonnakeskused oma jaamadega ära katta. Me ei taha teha tavalist tanklat, soovime korralikku teenindusjaama, kus on energiat erinevatele mootoritele ehk rohegaasid, fossiilkütused, elekter,” kõneles Raudsepp.