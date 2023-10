Kaitseväe vanemallohvitser avastas end ühel päeval ajalooõpetajana

Sellest sügisest töötab Järva vallas päris mitu noort õpetajat, kes on tagasi tulnud õpetama just enda kooli. Näiteks Koeru keskkoolis on kolm vilistlasest haridustöötajat. Üks neist on Dan Aava, kes annab ajalugu ja on ka klassijuhataja 5. klassile, vahendab Järva Valla Leht.