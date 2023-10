Vibulaskurite tutvustusõhtu esitleti ka uut kalendrit

Vibukooli missioon on saada parimaks vibusportlaste "hüppelauaks" Eestis, Baltikumis ja teha ajalugu maailmas. Nii on koolist on sirgunud ja tuntust kogunud juba päris mitmed noored: Lisell Jäätma, Robin Jäätma, Maris Tetsmann ja Meeri-Marita Paas. Nende ambitsioon on jõuda suurtel võistlustel veel kaugemale ja pjedestaalil aina kõrgemale.