PILDID JA VIDEO ⟩ Kõikide pühakute öö eel särasid kõrvitsalaternad, esitleti moodi ja peeti pidu

Valgma külaseltsi liige Tuuli Klementa Hindreku Turismitalu OÜst andis teada, et sügispidu alustasid nad Päästeameti loenguga, kuidas valmistuda kriisiks. Valgma külaselts on soetanud tänu Päästeameti projektikonkursile elektrigeneraatorid, et olla valmis pikemaks elektrikatkestuseks ja luua külas kriisiplaan igaks võimalikuks olukorraks. Päästeamet omaltpoolt pidas loengu, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla.