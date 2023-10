Uuring: omanike hinnangul ootab maapiirkondades tervik- või osalist renoveerimist üle kaheksakümne ühe tuhande eramu

84% küsitletutest hindas, et nende maja pole piisavalt renoveeritud. Maaarhitektuuri keskuse teaduri Alois Andreas Põdra sõnul aitavad uuringu tulemused BuildEST-i projekti raames välja töötada paremaid renoveerimislahendusi ja -põhimõtteid. „Järgmistel aastakümnetel saavad need teekaardiks majaomanikele oma kodude renoveerimisel,“ kirjeldas ta.

Maapiirkonna eramuomanikke motiveerib maju renoveerima peamiselt soov vähendada energiakulusid: nii arvab 94% küsitletud majaomanikest. Samuti soovitakse üldiselt oma maja värskendada ning energiat säästes hoida keskkonda. 61% vastanute jaoks on oluline põhjus renoveerimiseks soov säilitada oma maja ajaloolist arhitektuuri. Elamist uuendama ajendab ka see, kui naabruskonnas leidub renoveeritud maju.

Omanikud, kes arvasid, et nende majad pole piisavalt korras, nimetasid renoveerimise kõige olulisema takistusena raha- ja ajapuudust: 93% inimesi väitis, et neil pole oma maja uuendamiseks piisavalt vaba raha, puudub laenuvõimekus (67%) või vaba aeg (74%). Takistuseks on ka vähene teadlikkus: pea kaks kolmandikku vastanutest hindas oma renoveerimisalaseid teadmisi tagasihoidlikult. Samal ajal huvi info vastu on suur. Sellest kumab läbi, et ligi kolmveerand vastanuist peavadki õigeks, et nemad omanikuna peaksidki renoveerimistööd ellu viima.