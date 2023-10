Väätsal etendub Andres Dvinjaninovi monokomöödia

Armastatud näitleja ja lavastaja Andres Dvinjaninov, kes on lavalaudu vallutanud ja publikut hullutanud üle nelikümne aasta, lahkab eelarvamustevabalt ja teravmeelselt vananemisega kaasnevaid iseärasusi - juttu tuleb unustamisest, moest, tervisest, abielust, pidutsemisest, söömisharjumustest ja paljust-paljust muust.

Igaühe elus jõuab varem või hiljem kätte see hetk, kui ilmub esimene hall juuksekarv. See võib tunduda tragöödiana, või siis hoopis inimliku komöödiana, kui hoolimata alatasa kadunud prillidest õnnestub mitte kaotada huumorimeelt. Tere tulemast ebapopulaarteaduslikku uuringuprogrammi, silmiavavasse ja raputavalt naljakasse komöödiasse saamaks teada, kas su „parim enne“ on möödas!