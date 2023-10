Ettevaatus ⟩ Täna on teedel suur libeduse oht

Mitmel pool võib tekkida jäide ning teedel on suur libeduseoht!

Transpordiamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et sõidukiirus tuleb valida vastavalt teeoludele ja lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik. Kui sõidukil on veel all suverehvid, siis soovitame ilma tungiva vajaduseta öösel ja homme hommikul mitte liiklusesse asuda.