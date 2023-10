Äritehingutes esinevate makseviivituste tõkestamise algatus ootab arvamusi

Uue määrusega võideldakse makseviivituste ebaõiglase tava vastu, mis kahjustab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahavoogu ning vähendab tarneahelate konkurentsivõimet. Ettepanek näeb ette maksetähtaegadega seotud normide karmistamise, et tagada suurem õiglus võlaõiguslikes tehingutes ning suurendades tarneahelate vastupanuvõimet. Samuti soodustatakse digivahendite kasutamist ja soovitakse parandada ettevõtjate finantskirjaoskust.

Olulise muudatusena plaanitakse kehtestada kõigi määruse rakendamisalasse jäävate tehingute jaoks ühtne 30 päevane maksetähtaeg. Selle tähtaja piires säilib pooltel lepinguvabadus ja siseriiklikes õigusaktides võib ette näha ka lühemaid maksetähtaegasid. Intressi maksmine muutub automaatseks ja kohustuslikuks kuni võla tasumiseni. Ettepanek näeb veel ette, et liikmesriigid peavad looma jõustamisasutused, et kindlustada reeglitest kinnipidamine. Asutustele oleks võimalik esitada kaebusi, neil oleks pädevus algatada uurimisi ja määrata määruse reeglite rikkumise eest hoiatavaid sanktsioone. Lisaks peaksid liikmesriigid edendama alternatiivseid võimalusi vaidluste lahendamiseks, et pakkuda kiiret lahendust pooltevahelistele vaidlustele.