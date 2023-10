Balti parlamentide väliskomisjonide juhid on ühisvisiidil Türgis

Mihkelsoni sõnul on visiidi keskseteks teemadeks Ukraina toetamine Venemaa jätkuvas agressioonisõjas, aga ka Rootsi NATOga liitumise protsess. „On väga hea meel, et Rootsi NATOga ühinemist käsitlevad Põhja-Atlandi lepingu protokollid on jõudnud ratifitseerimiseks Türgi parlamenti. Loodan, et näeme Rootsit juba õige pea alliansi täieõigusliku liikmena,“ ütles ta.