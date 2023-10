Vanemad saavad osa koolis pakutavatest toitudest

Koolilõuna on kindlasti üks olulisemaid toidukordi lapse koolipäevas. Koolilõunaks pakutav toit koos vahepaladega peab katma 30-35% lapse ööpäevasest toiduenergia- ja toitainetevajadusest.

Nädala eesmärgiks on anda lastevanematele võimalus näha, kuidas on koolilõuna pakkumine korraldatud ja maitsta toiduvalikut, mida koolides lastele igapäevaselt pakutakse. Sageli lähtub lapsevanem koolitoitu hinnates enda kunagisest kogemusest või siis pelgalt menüüst. Nüüd on kõigil soovijatel endal võimalus lõunarooga proovida.