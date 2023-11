Olgu öeldud, et Eviko oli ka Türi uue päästekomando ehitaja. Hoone läks maksma 2,9 miljonit eurot ja see kerkis Rapla väljasõidutee ääres asuva Olerexi tankla kõrvale.

Sel kevadel, mil ettevõte saneerimisest tuge otsis, selgitas ettevõtte juht Kaimo Sepp, et ehitusmaterjalide hinnad on kasvanud märkimisväärselt ning keeruline on leida töötajaid. Need asjaolud kokku tekitasid ehitushindade meeletu tõusu.