Kaupmees: käibemaksu tõus mõjutab ostukorvi tegelikult alla 1€

“Värske Kantar Emori uuringu kohaselt plaanib viiendik inimesi tööstus- ja kauem säilivaid toidukaupu enne aasta lõppu ette osta. Kindlasti näeme tänavu suuri reklaamikampaaniad, mis kutsuvad inimesi asju varuks soetama. Eks see on kaupmeeste suur unistus, et aasta lõpus tehakse laod tühjaks, aga reaalselt on rahaline vahe väike. Näiteks 50-eurose toidukorvi hind tõuseb puhtalt käibemaksu tõttu 80 senti ja 700-eurose televiisori hind kallineks maksust tulenevalt vaid 11,6 eurot,“ ütles Lauring.