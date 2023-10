Eesti Panga teaduspreemia pälvis Artemi Beljakov

Teaduspreemia võitnud uurimustöö on Eesti jaoks oluline, kuna meil on võrreldes teiste Euroopa riikidega suhteliselt suur osakaal selliseid töötajaid, kelle haridustase on kõrgem kui nende töökohal nõutav haridustase. Uurimistöö annab varasemate samateemaliste uuringute täiendusena uuemat ja põhjalikumat infot selle kohta, kui palju on Eestis töötajaid, kelle haridus ei vasta nende töökoha nõuetele. 2009.–2019. aasta andmetele tuginedes leidis autor, et haridusalane mittesobivus on Eestis sarnane varasemates uuringutes leituga. Samal ajal selgus, et alaharitute palk on madalam, kui varasemates uuringutes on tuvastatud.