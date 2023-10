Algamas on Tallinna 7. illustratsioonitriennaal „Pildi jõud“

Triennaali kuraator Viive Noor: „Triennaal annab haruldase ja suurepärase võimaluse näha raamatukunstniku loomingut ehedal kujul. Vaid näitust vaadates mõistame, kui erinevalt võivad mõjuda pildid raamatus võrreldes originaalidega, mida kunstnik on ise teinud. Raamatus tuleb ju trükitehnoloogia alati vahele. Näitusel on palju isikupäraseid käekirju, eri vanuses tunnustatud tegijaid, lisaks erinevad stiilid pluss rahvuslik koloriit – need võiksid olla triennaali märksõnadeks. Olgu see klassikaline vanakooli illustratsioon või trende jälgiv nooruslik uljus, kõigel on oma koht. Triennaalil osaleb tipptegijaid paljudest Euroopa riikidest ning Kanadast ja USAst. Eksootikat lisavad seekord kunstnikud Argentinast, Mehhikost, Tšiilist, Colombiast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist, kus on väga omanäoline ja ülihuvitav tugevatel rahvuslikel alustel põhinev illustratsioonikunst.“