Kui ettevõtted turundusest, taastuvenergiast ja värbamise sektorist leiavad ühise keele

„Kriiside keeris, milles ettevõtted on olnud sunnitud opereerima viimase nelja aasta jooksul, ei ole just soodne keskkond innovatsiooniga tegelemiseks. Võimalik, et ebakindlus nii globaalsel tasandil kui lähi turgudel, on pannud ettevõtete juhte oma uuendusplaane senisest kriitilisema pilguga üle vaatama. Samas näitab Kasvuprogrammi seekordne populaarsus, et eestlaslikule jonnile ja tegutsemistahtele kriisidest edukalt läbi tulla, on lisandunud arusaam, et koos tehes jõuab rohkem ja kaugemale. Koostöös teiste ettevõtetega on võimalus jagada ressursse, teadmisi ja võimalusi, luues seeläbi paremaid tulemusi ja suuremat mõju," võtab selle hooaja programmi kokku Andra Altoa, SEB Baltikumi strateegiajuht