Eesti ettevõtjate maksedistsipliin on rasketest aegadest hoolimata väga hea

„Eestis meil üle 60-päevaseid võlglasi ei ole ja me ei tähelda Eestis enda klientide puhul hetkel veel ka seda, et maksekäitumine oleks oluliselt halvenenud, vaid pigem püsib see stabiilselt väga heal tasemel,“ rääkis SME Finance Estonia OÜ tegevjuht Reelika Sõnitsar. Võrreldes jaanuarikuuga on viivislaenude osakaal SME Finance’i portfellis kasvanud 0,4 protsendipunkti võrra.

Kui vaadata viivislaenude osakaalu riigiti, kus SME Finance tegutseb juba pikemat aega, siis Soomes on nende osakaal isegi tunduvalt ehk 3,11 protsendipunkti võrra langenud, Eestis on seis jäänud sisuliselt samaks (tõus 0,02 protsendipunkti), Lätis on viivislaenude osakaal tõusnud 0,72 ja Leedus 0,92 protsendipunkti. „Hollandi turule laienes SME Finance alles tänavu aprillis ja seetõttu meil selle turu kohta veel võrreldavat statistikat ei ole,“ märkis Sõnitsar.

Ka Eesti Panga statistika kinnitab ettevõtete head maksedistsipliini, sest viivislaenude osakaal oli keskpanga viimaste andmete kohaselt ehk septembri lõpu seisuga 0,5 protsendipunkti võra madalam kui jaanuaris.

Sõnitsari sõnul teeb rõõmu see, et ettevõtjad pingutavad, jagavad infot ja on kättesaadavad. „See ongi põhiline, sest me oleme seisukohal, et me laename inimestele, mitte ettevõtetele,“ toonitas ta. „Kui ettevõtjal ongi keeruline olukord ja äris esineb ettenägematuid asjaolusid, siis tasub sellest finantseerijale viivitamatult teada anda, sest sedasi on võimalik leida olukorrale ka toimiv lahendus.“

Sõnitsar märkis, et ettevõtete sedavõrd hea maksekäitumine on heas mõttes üllatav, sest kiiresti on tõusnud nii keskpanga intressimäärad kui ka sisendite hinnad. „Algav kütteperiood ja uuest aastast jõustuv kümneprotsendiline käibemaksu tõus paneb väga paljud VKE-d veelgi suurema surve alla ja seetõttu tekib küsimus, kas nende seni hea maksedistsipliin uues olukorras säilib,“ nentis Sõnitsar.

SME Finance on käesoleval aastal jätkanud Eesti turul kiirelt kasvu, kasvatades klientide arvu enam kui 100%. Finantslahendusi, nagu laenud, liisingud ja faktooringud, on praeguseks Eesti VKE-dele pakutud enam kui 23 miljoni euro ulatuses.