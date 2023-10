Ehituspoest kujuneb õhtute täht

Vespera-nimelist meelelahutuskohta eest vedav Nikolai Deket sõnab, et paari-kolme järgneva nädala jooksul on pooleliolevad tööd tehtud ja asutus avab novembris külastajatele uksed.

Küllap on türilased juba märganud, et turuplatsi kõrval asuvas hoones, kus aastaid tegutses Järva tarbijate ühistu ehituskauplus ja veidi hiljem mõnda aega mööbliennistusega tegelev eraettevõte, on pärast mõne kuu pikkust pausi jälle elu sisse saamas.