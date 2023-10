Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Küllap on türilased juba märganud, et turuplatsi kõrval asuvas hoones, kus aastaid tegutses Järva tarbijate ühistu ehituskauplus ja veidi hiljem mõnda aega mööbliennistusega tegelev eraettevõte, on pärast mõne kuu pikkust pausi jälle elu sisse saamas. Viljandi tänava poole jääva hoone peasissekäigu uksel ja akendel on reklaamkleebised, mis annavad aimu, et hoones alustab tegevust kokteilibaar, mis ootab külastajaid nädalalõppudel ja seda hilisõhtust varajaste hommikutundideni.