Veiko Veskimäe: kahe aasta pärast on Paides nii jalgpalli sisehall kui ka staadion

Me oleme suutnud oma klubisse tuua kokku ambitsioonikad, unistada julgevad inimesed, kes teevad oma tööd säravate silmade ja suure südamega. See toobki tunnustuse. Keegi neist inimestest ei tööta ju tunnustuse nimel. Ka tänavune Exmet Ülejõe karika jalgpalliturniir, mille eest sa ise tunnustuse said, oleks saanud ju läbi viidud oluliselt lihtsamalt, kergemalt. Sina valisid raskema tee, panid sinna koos teiste klubiliikmetega oma hinge. Selle pealt tulebki tunnustus. Südamega tehtud töö.

Me ei mõõda eraldi seda, kui tugev positsioon on klubil kogukonnas ja ühiskonnas. Aga eesmärgistanud me selle oleme: klubi tegevusel peab olema laiem mõju ja meie inimesed piisavalt mõjukad, et seda saavutada. Minu unistus on veel see, et Järvamaa inimesed ja omavalitsused mõtestaksid meie tegevust veelgi sügavamalt ja aitaksid sellele üheskoos kaasa. Olen veendunud, et Paide Linnameeskonna tegevus Järvamaal on iga Järvamaa omavalitsuse ja inimese huvides. Ühtpidi laste tervise seisukohalt, teisalt on meie tegevus katalüsaator laste edasiseks eluks valmistumisel, karjäärivalikute tegemiseks ja nii edasi. Teisalt on Linnameeskond ikkagi ka kogu maakonna uhkuse allikas.