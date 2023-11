Professor Kristiina Rull räägib inauguratsiooniloengul sünnitusabi tänapäevastest katsumustest

Rasedus ja sünnitus on elu normaalne osa. Terve lapse sündi peetakse tänapäeval iseenesestmõistetavaks. Sünnitusabi kvaliteedinäitajate poolest on Eesti üks maailma turvalisemaid riike. Asjaolu, et raseduse ja sünnituse tõttu on ajaloos kaotatud paljude emade ja vastsündinud laste elu, kipub ununema.

Rasedus kui naise organismi koormustest toob esile selle nõrgad kohad ja annab märku, kui tervise hoidmiseks tuleb midagi ette võtta. Inauguratsiooniloengus räägib professor Kristiina Rull, milliste katsumustega sünnitusabis tänapäeval rinda pistetakse.

„Laste sünni edasilükkamine hilisemasse vanusesse tingib suurema vajaduse sünnieelseks diagnostikaks, viljatusraviks ja nõustamiseks. Samas tekitavad üha levinum naiste ülekaalulisus ja mugav elustiil raseduse ajal probleeme ning mõjutavad hilisemas elus nii ema kui ka lapse tervist,“ märkis professor. Ka ootus sünnitusabile ei piirdu Rulli sõnul tänapäeval enam ainult lapse ja ema hea sünnijärgse tervisega, vaid aina tähtsam on kogu pere hea kogemus.

Kristiina Rull lõpetas 1996. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala, seejärel 1998. aastal üldarsti internatuuri ning 2003. aastal sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri. Samast aastast töötab ta Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus naistearstina. 2009. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis doktorikraadi.

Rull on üle 15 aasta töötanud Tartu Ülikoolis sünnitusabi ja günekoloogia õppetoolis vanemassistendi, dotsendi ja kaasprofessorina. Aastast 2004 on tema teaduslik tegevus tihedalt seotud ka inimese geneetika uurimisgrupiga. 2023. aasta veebruarist on Kristiina Rull sünnitusabi, günekoloogia ja geneetika professor ning septembrist Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku juhataja.

Kristiina Rulli peamised uurimissuunad on olnud seotud rasedustüsistustega: raseduse korduv katkemine, loote kasvuhäired, rasedusaegne diabeet ja preeklampsia. Praegu on ta keskendunud esmajoones sünnieelsele diagnostikale ja lootemeditsiinile.

Rull on osalenud mitmes rahvusvahelises ja kodumaises uurimisprojektis ning avaldanud üle 120 teadusartikli. Tema juhendamisel on kaitstud 2 doktoritööd ja 8 magistritööd. Kristiina Rull on mitme erialaseltsi liige ja Eesti Naistearstide Seltsi asepresident.