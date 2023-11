Paide Teatri koguperelavastus “Ilus ilm” kaasab kõik vaatajate meeled

“Lavastus koosneb kahest osast, esimene on traditsiooniline teater, kus külastajad jälgivad laval toimuvat. Seejärel saab publik ka ise etendusse sisse minna, sisenedes neile loodud maailma, kus kaasatakse lisaks nägemisele ja kuulmisele ka kompimise, haistmise ja maitsmismeel. Tegu on koguperelavastusega, mis tähendab, et oma osa leiavad nii väiksed kui suured teatrisõbrad,” rääkis lavastaja Mariliis Peterson.