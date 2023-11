Samm digitaalse tuleviku suunas – kuidas toimub õigusemõistmine digiriigis?

“Tänaseks on Riigi IT Keskus varustanud kõik kohtud ekraanidega ning lisatud on ka videokõne võimekus,” ütleb Eesti kohtute IT juht Raivo Tammus. “Enne uuendusi oli ka praegu absurdsena näivaid olukordi, kus oli vaja videokõnesid teha ja tegime seda näiteks oma isiklike Skype kontodega. See ei olnud kindlasti ei sujuv ega turvaline,” tõi Asi näite.

Kohtute IT juht selgitab, et selleks, et tänastele nõuetele ja vajadustele vastata on kõikide kohtute sisustus üle vaadatud. Kohtusaalide arendamiseks on välja töötatud spetsiaalne standard, mis kirjeldab ära minimaalsed tehnilised ning akustilised nõuded, et kohtusaalid saaksid ühetaoliselt ja kvaliteetselt ehitatud, remonditud ja sisustatud. Standardit ajakohastatakse minimaalselt kord aastas. “Lisaks ekraanile on enamikes saalides ka ekraani juhtimise seade, mis on oma olemuselt nagu väike tahvelarvuti, mille abil kohtunik saab ekraane juhtida ja näitada soovitud ekraanile vajalikku infot.”

Innovaatilised näited teistest riikides

Kui tihti on Eesti teenuste digitaliseerimise osas maailmas esirinnas, siis kohtute osas on Tammuse sõnul väga tugevaid näited ka mujalt maailmast. “Näiteks Holland on väga arenenud ja nende süsteemid on kaasaegsed, mis lubavad juba praegu istungite transkriptsiooni ja sünkroontõlget. Meil veel seda võimekust ei ole, samas võimaldaks selline lahendus jälle ressursse kokku hoida.”