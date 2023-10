Kalju ja Paide asuvad täna õhtul heitlema kolmanda koha punktide eest

Kalju läheb eelseisvale kohtumisele kahtlemata positiivse emotsiooniga – läinud voorus kukutas just Kalju esikohalt Tallinna FCI Levadia, kui koduväljakul saadi magus 4:3 võit.

Läbi aegade on Kalju ja Paide pidanud mitmeid tuliseid võitlusi, ka see hooaeg ei ole olnud erand. Kolme mänguga on kaks korda lepitud viigiga, viimane kohtumine, mis leidis aset septembrikuu alguses võttis Paide koduväljakul 2:0 võidu.