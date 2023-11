Vana garaažiboksi eest Tallinnas saab osta kahetoalise korteri Ida-Virumaal

Tartus ja Pärnus on pakkumiste arv püsinud samal tasemel, kuid nende hind on aastaga kallinenud vastavalt 18 ja 10 protsenti ning esimese puhul on keskmine hinnatase nüüd 13 266 eurot. Tartus on arhitekt Tiit Sild leidnud Lubja tänava garaažidele ka täiesti uue visiooni, planeerides nende asemele mikromajad, mikrobürood, mikrokohvikud ja mikrogalerii.

Garaažide kuuüür on keskmiselt 80-100 eurot. Enamasti on need keskpärases seisukorras ning elektriga varustatud. Paljud rendipakkumised ei jõuagi kinnisvaraportaalidesse, kuna garaaže pakutakse aktiivselt üüriks ka kohalikes Facebooki gruppides.

Uibomäe sõnul on vanadele garaažidele tekkinud ka alternatiiv mini- ja nutiladude näol, samuti renditakse suletud platsidel merekonteinereid ning lisaks pakuvad mitmed firmad hobiautode ületalve hoiustamiseks valvega angaare ja laohooneid.

Uus trend on mini- ja nutilaod

Jüri Nutilaod tegevjuhi Peeter Pärteli sõnul muutus miniladude väljaüürimine trendiks kuuekümnendate aastate alguses USA-s ning tänaseks on neid seal rohkem kui kiirsöögikohti. Euroopas avati esimene miniladu 1979. aastal Londonis ning Eestis esmakordselt 2011. aastal Tallinnas Tondil.

„Nutilaod said võimalikuks oluliselt hiljem, kui loodi telefonirakendus, mis lukustas ja avas turvaliselt tugevaid metall-lukke ilma internetiühendust omamata. Erinevalt miniladude tabalukust, on nutiladude lukustus varustatud ka liikumisanduritega, mis informeerib rentniku igast liikumisest tema laos,“ rääkis Pärtel. Eestis on teadaolevalt rajatud kaks nutiladu, kuhu rentnik pääseb sisse telefonirakendust kasutades ning esimene selline avati alles 2021. aastal.

Näiteks Jüri Nutilaod on suurusega 2-10 ruutmeetrit ning valikus on ka 10 nutilukuga garaaži suurusega 22-52 ruutmeetrit. Pärteli sõnul kasutavad eraisikud neid kõige sagedamini remondi või kolimise ajaks oma asjade hoiustamiseks. Kuid on ka pikaajalisi kasutajaid, kes hoiavad nutiladudes talvel suveasju ning suvel talveasju. Teine suur grupp rentnike on väiksemad firmad, kelle jaoks täidab nutiladu põhilao otstarvet. Samuti hoiustavad restoranid seal oma suvemööblit.