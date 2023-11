Konkurendi kadumine toob muudatusi Järvamaad läbivate busside graafikusse ja tõstab hinda

Aktsiaselts Lux Express Estonia on Tallinna–Viljandi liini teenindanud 2021. aasta 1. juulist. Ettevõtte liinivõrgu direktori Ines Pensa sõnul on selle liini teenindamise kulud aga kogu aeg ületanud piletitulu. Ta nentis, et kui Tallinna–Viljandi bussi pilet maksab viimase poolteise aasta jooksul järsult kasvanud kulude juures umbes 12 eurot, siis rongipileti hind on püsinud muutumatuna.